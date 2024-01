Calciomercato Inter | la decisione definitiva su Sanchez

Non solo al presente, con l'affare Buchanan ormai in dirittura d'arrivo. L' Inter , al momento capolista del campionato di serie A con due lunghezze ... (europa.today)

Il mercato di gennaio è appena iniziato e l’ Inter è pronta a piazzare già il secondo colpo . Dopo la stretta finale per Buchanan in arrivo dal ... (calcioweb.eu)

Zielinski ha scelto l’Inter - blitz fallito dalla Juventus (Calciomercato.it)

Piotr Zielinski non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli, di conseguenza andrà via quest’estate a parametro zero. Il giornalista Marco ... (ilnapolista)