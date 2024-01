Calciomercato Inter | il giorno di Tajon Buchanan

(Di giovedì 4 gennaio 2024)sbarca questa mattina a Linate per le visite mediche e la firma con i nerazzurri Primo innesto diper l’in questa finestra invernale. Oggi è ildello sbarco diper la firma con i nerazzurri. Il calciatore canadese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sbarcherà questa mattina a Linate. Ad attenderlo poi ci saranno le visite mediche alla Humanitas di Rozzano e poi il passaggio in sede per la firma, le foto di rito e le sue prime parole da calciatore nerazzurro. L’ex Bruges, che dovrà tornare in Belgio in giornata per le pratiche legate al permesso di sog, è atteso al suo debutto per la sfida di sabato contro il Monza.

Rassegna stampa 4 gennaio 2024 -.itSu 'La Gazzetta dello Sport' in prima pagina l'intervista a Henrikh Mkhitaryan, fresco di rinnovo con l': 'Scacco alla Signora', il titolo che fa ...Dusan Vlahovic (LaPresse) -.itOra però, stando a quanto riportato da 'london.football'...una stagione da completare e per Allegri servirà il miglior Vlahovic per tenere testa all'. ...Calcio d'inizio alle 21 all'Allianz Stadium tra i bianconeri ... in nove partite fin qui allo Stadium ha pareggiato con Bologna e Inter e vinto le restanti sette. La Juventus, seconda in Serie A a -2 ...Il Sassuolo in estate lo ha preso dall’Inter per 6 milioni blindandolo fino al 2028. Forse un altro passaggio al piano di sotto può aiutarlo a ritrovare la confidenza con il gol. Per un 2000 diventa ...