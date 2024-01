Calciomercato | frenata Milan per Terracciano Il Verona apre all’asta

(Di giovedì 4 gennaio 2024): contatti diretti colma l’accordo non è vicino. La situazione dianalizzando anche la concorrenza Come riferito da Matteo Moretto di Relevo, proseguono i contatti traper Filippo, difensore classe 2003 che sta interessando molte squadre di Serie A: su tutte i rossoneri, la Juventus e Fiorentina. L’accordo, però, non è vicino visto che c’è distanza sulla valutazione finale del calciatore, e dall’altra parte ilnon aspetta altro che fare una vera e propria asta di

invernale, manovre anche al Como con possibili arrivi e partenze. In queste ore la ... mossa avanzata dal procuratore del giocatore, pare però che siano i costi a imporre una. Per ...Leggi anche, Samardzic - Napoli. E la Juventus... Iscriviti alla newsletter - -Napoli e Udinese continuano a trattare Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo ha fatto sapere che vuole lasciare Udine, si sente pronto per il salto in una big.Fiorentina: si segue con attenzione Ngonge del Verona, il club veneto ha il bisogno di vendere e la società viola cerca un esterno.