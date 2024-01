Calciomercato Fiorentina | tentativo di sorpasso per Terracciano

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le ultime sulla trattativa di mercato tra lae l’Hellas Verona per il cartellino di FilippoSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un pranzo al Viola Park tra la dirigenza dellae Andrea D’Amico, agente di Filippo. I viola cercano infatti l’accordo con il giocatore per battere la concorrenza di Milan e Juventus. Intanto il Verona aspetta per capire quale sarà l’offerta migliore, con il prezzo che continua a salire per via della forte concorrenza.