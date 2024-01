Calciomercato | duello tra Juventus e Inter Djalò

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Laha avviato una trattativa per. I bianconeri vogliono superare l’che è da tempo sul calciatore La Juve si è appena inserita alla corsa per Tiago. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno avviato una trattativa con il Lille per sorpassare l’: attualmente in pole position per aggiudicarsi il giocatore. La situazione è assai complicata, dove i bianconeri dovranno essere più persuasivi dal punto di vista economico. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.