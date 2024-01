Calciomercato | Diao Balde passa dal Verona all’Atalanta Under 23

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è u nuovo giocatore dell’Atalanta23. Lo spagnolo si trasferisce dalalla squadra di Francesco Modesto a titolo definitivo. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “L’Atalanta23 di aver acquisito a titolo definitivo dall’Hellasil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sirenche vestirà la maglia dell’23 allenata dal tecnico Francesco Modesto. Nato a Girona, in Spagna, il 21/01/2005, approda in nerazzurro dalla formazione Primavera dell’Hellas, dove, nell’attuale stagione, ha collezionato 15 presenze, 10 gol e 2 assist, posizionandosi al secondo posto nella classifica marcatori”. SportFace.

Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A, NEWS E ... A Bergamo infatti arriva anche Seren, punta centrale classe 2005 Vai alla FotogalleryQui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A, NEWS E ... A Bergamo infatti arriva anche Seren, punta centrale classe 2005 Vai alla FotogalleryUn movimento in entrata e quattro in uscita. Al netto, ovviamente, del primo colpo del calciomercato, Isak Hien, cui si aggiunge nel pacco Siren Diao Balde, centravanti della Primavera, sempre dell’He ...Calciomercato Napoli, Mazzocchi dalla Salernitana. Agoume dell'Inter piace al Marsiglia di Gattuso e non solo. Le trattative ...