Calciomercato Atalanta | il nuovo gioiello arriva dalla Serie B?

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’epopea della Dea è cominciata qualche anno fa e ha completamente cambiato volto alla società che tempo addietro era abituata a lottare, semplicemente, per rimanere il più possibile all’interno del massimo campionato italiano di calcio. L’arrivo di Gian Piero Gasperini e le scoperte eccezionali di calciatori incredibili hanno regalato traguardi impensabili ai bergamaschi che oggi sono considerati a tutti gli effetti, a distanza di tempo e di duro lavoro, una delle contendenti perenni per la qualificazione alla Champions League. Corsa che anche in questa stagione sembra vedere i nerazzurri tra gli iscritti: gli orobici sono attualmente a meno cinque dal quarto posto del sorprendente Bologna e ilinvernale potrebbe aiutare l’a scalare ulteriori slot della classifica. Gli obiettivi di mercato dovranno possedere due caratteristiche ...

Cosa che accade in poche big del campionato e storicamente questa attenzione viene associata all'che ha sempre avuto una cantera di altissimo livello. Pioli conosce Simic, Traore, Jimenez, ...Lo stesso Baschirotto prima della sfida con l'espresse così il suo entusiasmo per l'anno magico vissuto: "Di questo anno solare ho bei ricordi come la salvezza a Monza, la convocazione in ...Quali sono i giocatori infortunati per la 19^ giornata di Serie A: chi rientra, chi è in dubbio e chi resta fuori al fantacalcioContentsQuali sono i giocatori infortunati per la 19^ giornata di Serie ...C”è un fantasista, sotto i cieli di Bergamo, pronto a sfidare il suo recente passato che a conti fatti non sarà mai il suo futuro. Alla sfida nel quarto di Coppa Italia di settimana prossima in casa d ...