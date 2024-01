Calciomercato allenatori | Mourinho la prima tessera del domino?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024): sono tanti gliin scadenza in Serie A e Jose, tentato dal Brasile può essere il primo a muoversi Non c’è soltanto ildei calciatori a movimentare questi giorni di gennaio, ma esiste anche il mondo degliche, con un ovvio rimando a giugno, gioca una partita altrettanto importante e che il Corriere dello Sport delinea nelle sue prime pagine. Con molti tecnici in scadenza, secondo il quotidiano romano, ladela muoversi potrebbe essere: il portoghese è in scadenza e piace al Brasile. I verdeoro sono in crisi e dopo il rinnovo di Ancelotti cercano una figura carismatica e vincente (e che sia madrelingua portoghese di sicuro non guasta). In ...