Calcio | Thiago Pinto lascerà la Roma dopo mercato gennaio

Il Direttore SportivoPinto è stato improvvisamente allontanato, aprendo le porte a una ... riportando la Roma a competere ai massimi livelli nelitaliano e europeo.Tiago Pinto non sarà più il general manager della Roma. Lo ha comunicato il dirigente alla società e alla squadra. Lascerà il suo incarico alla fine del mercato di gennaio, con il contratto che ...Nikola Milenkovic è stato intervistato dalla Lega serie A. Il giocatore ha ripercorso tutte le tappe del suo arrivo a Firenze non prima di aver ricordato come ha iniziato a giocare a ...Al termine dell’allenamento di oggi a Trigoria il general manager Tiago Pinto ha annunciato alla squadra il suo addio improvviso al club ...