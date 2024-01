Calcio | Serie A In 6 in lizza per premio miglior giocatore di dicembre

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si tratta di Gatti, Gudmundsson, Lukaku, Pulisic, Thuram e Zirkzee MILANO - Proseguiranno fino a domenica 7 gennaio le votazioni per scegliere l'Ea Sports Fc Player Of The Month del mese di. ...

« Calcio is Back ». non è più solo uno slogan, ma rappresenta, in un promo iconico che verrà diffuso in tutto il mondo, l’annuncio di un ritorno nello ... (digital-news)

ROMA - Al via dalle ore 11 di oggi, giovedì 4 gennaio, la vendita dei biglietti per il quarto di finale di Coppa Italia Lazio - Roma che si giocherà il prossimo 10 gennaio. Lo comunica la società ...La prima Supercoppa Italiana con il format della Final Four (in programma dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita) avrà un montepremi triplicato rispetto a un anno fa: da 7,5 milioni di euro si passa a ...SERIE C - L'attaccante abruzzese torna ai dorici dopo pochi mesi. A fine estate si era trasferito in Puglia nel girone C, l'ha rivoluto Colavitto Ancona ha raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ...Si tratta di Gatti, Gudmundsson, Lukaku, Pulisic, Thuram e Zirkzee MILANO (ITALPRESS) - Proseguiranno fino a domenica 7 gennaio le votazioni ...