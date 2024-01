Calcio | Roma e Tiago Pinto terminano consensualmente rapporto dal 3 febbraio 2024

Nel 2023 vinse l'Inter che non si è qualificata per i quarti di questa edizione MILANO - La Lega di Serie A ha reso noto il Programma dei quarti di ... (ilgiornaleditalia)

Nel 2023 vinse l'Inter che non si è qualificata per i quarti di questa edizione MILANO - La Lega di Serie A ha reso noto il Programma dei quarti di ... (247.libero)

Calciomercato Roma , sfumato Bonucci Pinto è alla ricerca di un rinforzo in difesa : si guarda ai giovani della Juve , ma la signora dice no Dopo il ... (calcionews24)

Calciomercato Roma , il general manager Tiago Pinto svela le prossime mosse che faranno i giallorossi in quel di gennaio Tiago Pinto , general ... (calcionews24)

Calciomercato Roma - i giallorossi si inseriscono per Huijsen della Juve : i dettagli

Dopo la trattativa tramontata per Bonucci, la Roma si è inserita per prendere in prestito il giovane difensore della Juve, Huijsen Dopo la ... (calcionews24)