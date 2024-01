Calcio | Ranieri | ' col Lecce ci giochiamo un altro pezzo serie A'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Due sconfitte di fila, un pareggio in casa con l'Empoli. E una batosta in Coppa con il Milan. Per il Cagliari l'unico modo per ritrovare il sorriso è fare punti a. "Non dobbiamo pensare al ...

Sabato il Cagliari va a Napoli . Per Claudio Ranieri sfida da ex in un posto che gli è rimasto nel cuore: "Una città meravigliosa, con tifosi ... (247.libero)

"Una gara che vale molto". Sintetico e chiaro. Presto per parlare di Verona - Cagliari come match spareggio, ma Claudio Ranieri sottolinea quanto sia ... (247.libero)

"Partita delicatissima. Per noi e per loro: noi giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare al meglio il nostro stadio con i tifosi che ci soffiano ... (247.libero)

"All'inizio stavamo facendo bene, poi ci siamo sciolti - ha riconosciuto- La corsa non è mancata, però. Ci aspettavamo qualcosa di più da chi è arrivato Sì, ma non dobbiamo colpevolizzarli ...Per Prati e Pavoletti,entra nel dettaglio: "Prati non si è allenato tutta la settimana. ... Abbiamo solo Petagna e Oristanio Fa parte del, questo è". A questo punto ex Inter ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina Luca Ranieri ...Lungo elenco di indisponibili, emergenza in attacco. Il tecnico rossoblù: «Questa è la situazione e ce la teniamo». Mercato «Prima bisogna vendere» ...