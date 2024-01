Calcio | Mourinho | non so come arriveremo al debry ma siamo uniti

ROMA - La rischia, ma in rimonta nel finale riesce ad arrivare ai quarti di finale di Coppa Italia eliminando la Cremonese. Al termine del match è questa l'analisi di Joséai microfoni di Mediaset: " Abbiamo fatto tanto per non soffrire. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, penso che poche squadre in Italia hanno vinto con un solo difensore centrale."Non so come arriveremo al derby. Domenica avremo una partita importantissima, siamo questi ma siamo uniti". Lo ha detto Josécommentando la vittoria per 2 - 1 contro la Cremonese che regala alla Roma i quarti di finale contro la Lazio il prossimo 10 gennaio. "Se Lukaku deve giocare difensore centrale lo farà, ...Roma-Cremonese, le parole dei protagonisti della gara di Coppa Italia. La Roma di Mourinho ospitava la Cremonese di Stroppa. I lombardi vogliono confermare l’ottimo cammino della passata edizione ...Le parole dell'allenatore della Roam Josè Mourinho al termine dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese ...