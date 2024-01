Calcio | Globe Soccer A Cristiano Ronaldo il Maradona Award

... con attualmente 873 reti segnate, è anche in lizza per il premio come Best Men's Player, Best Middle East Player e Fans' Favourite Player nella cerimonia dei DubaiSoccer Awards, che si terrà ...CR7 è anche in lizza per il premio come Best Men's Player, Best Middle East Player e Fans' Favourite Player nella cerimonia dei DubaiSoccer Awards, che si terrà il 19 gennaio nell'Emirato. Il ...Con 54 gol in 59 partite CR7 ha avuto la meglio si Kane e Haaland DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo aggiunge un altro trofeo ...Cristiano Ronaldo aggiunge un altro trofeo alla sua collezione, superando Kylian Mbappé, Harry Kane ed Erling Haaland nella corsa per la conquista del 'Maradona Award' come miglior marcatore ai Dubai ...