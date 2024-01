Calcio | Fiorentina; emergenza sulle fasce con il Sassuolo

Senza gli infortunati Nico Gonzalez e Riccardo Sottil e senza Christian Kouamé convocato dalla sua nazionale per la Coppa d'Africa laè in piena emergenza per quanto riguarda gli esterni d'attacco: gli unici al momento a disposizione di Vincenzo Italiano sono Jonathan Ikoné e Josip Brekalo che quindi, salvo imprevisti, ...Il motivo Il più nobile in unormai fatto solamente di interessi. Ossia aiutare la squadra ... dove ha giocato per sette anni, passando dallaal Milan e poi dalla Roma e dal Verona ...Senza gli infortunati Nico Gonzalez e Riccardo Sottil e senza Christian Kouamé convocato dalla sua nazionale per la Coppa d'Africa la Fiorentina è in piena emergenza per quanto riguarda gli esterni ...COPPA D'AFRICA - Ecco la lista completa di tutti i convocati delle 20 squadre di Serie A: Atalanta, Milan, Napoli e Roma le big con più giocatori in partenza.