Calcio | Atalanta; Adopo recupera per Roma | Toloi per Milan

L'riavrà probabilmente a disposizione Michel Adopo in occasione della trasferta di domenica con la Roma. Il francese, che ha saltato l'ottavo di Coppa Italia col Sassuolo per una lombalgia, sta ...Luis Muriel Squadra:Ruolo: Attaccante Età: 31 anni Valore sul mercato: 3.5 milioni Dal primo minuto o a partita in corso, Muriel è stato in questi anni un'arma micidiale per Gasperini. La ...Con un comunicato ufficiale, la Roma ha dato l’annuncio: Tiago Pinto non sarà più il GM dell’area sportiva del club a partire dal prossimo 3 febbraio. Ecco la nota ufficiale del club, accompagnata ...La Roma batte 2-1 in rimonta la Cremonese, grazie a Lukaku e il solito Dybala su rigore. Ecco le parole dell’argentino ai microfoni di Mediaset con sfondo nerazzurro: Ora la Lazio ai quarti… “Si ma te ...