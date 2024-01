Calci e pugni alla compagna | arrestato fidanzato violento in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Lo scorso 30 dicembre a Formia, i Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un uomo italiano, classe 91, residente nello stesso comune e pregiudicato. Il provvedimento si rendeva necessario perché la stessa notte, intorno all’una e trenta in via Vitruvio, aggrediva fisicamente e violentemente conla propria, classe 97 di origini ucraine. Le percosse venivano fermate solo grazie all’intervento di alcuni avventori di un locale pubblico della zona e, successivamente, da una volante di militari dell’Arma che si trovava in zona per un pattugliamento. La ragazza veniva soccorsa dai militari che constatavano la presenza di numerose e visibili ferite al viso ed al collo, nonché una copiosa perdita di sangue dal naso; affidata ai sanitari del 118, veniva trasportata in ...