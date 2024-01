Caivano | “Alto Impatto” della Polizia di Stato

(Di giovedì 4 gennaio 2024) con gli agenti di Afragola per il parco verde diNella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio sono state identificate 121 persone, controllati 65 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate quattro violazioni del CodiceStrada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

... sempre nell'auditorium della chiesa di Sant'Antonio in piazza Plebiscito a. Pochi giorni ... Per l'numero di prenotazioni è stato necessario realizzarla in quattro copie: per le prossime ...... in sinergia con la compagnia dei Carabinieri, svolga servizi adimpatto per combattere il ... "Non siamo a- dice al Giornale il senatore di Fdi Marco Silvestroni - però un problema di ...A Frascati il problema sicurezza è diventata una costante. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha interessato Matteo Piantedosi, inquilino del Viminale. L'ultimo caso di cronaca rapp ...Caivano, 3 Gennaio - Gli agenti del commissariato di polizia di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un ...