Cade dalla moto d’acqua e muore per “rottura dei genitali” | sotto accusa il marito | “Ha dato gas causando un ‘colpo d’ariete' ”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Una donna è morta per “lesione dei” dopo essere caduta. La vittima, Elena Spiryakova, si stava godendo un adrenalinico giro su unasul fiume Samara, che sfocia nel più grande Volga, ‘passeggera’ delOleg, il guire al momento del dramma. La 49enne sarebbe morta a causa di un violento impatto con l’acqua, che le avrebbe procurato unadelle parti intime. “Dopo una virata, la donna non è riuscita a restare sullaed è caduta in acqua. In quel momento suohagas”, si legge nel rapporto delle autorità russe. Dopo l’incidente, la donna è stata urgentemente portata in ospedale, dove è morta il ...

