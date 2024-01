Buffon | Scommettere non è un reato

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'ex portiere campione del mondo ora capo della delegazione degli azzurri: "Ludopatia è quanto tempi giochi, non quanto scommetti. Detesto i bacchettoni"

... il capo delegazione dell' Italia Gianluigiha parlato del caso scommesse . L'ex portiere di ...di per sé non è reato , gli stadi stessi e le trasmissioni sportive sono pieni di ...: "non è reato" . Scommesse:e i distinguo sulla ludopatia . Nazionale,non imita Vialli . Scommesse,: "Io, infangato dai bacchettoni" . A Gianluiginon ...Gianluigi Buffon, al Corriere della Sera, è tornato a parlare del problema legato al caso scommesse: le dichiarazioni Il capo delegazione della nazionale italiana, Gianluigi Buffon è tornato a parlare ...Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno annunciato le nozze la scorsa estate. Il matrimonio sarebbe dovuto essere celebrato a giugno del 2024, ma qualcosa sembrerebbe ostacolare i loro piani. I ...