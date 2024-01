Budel | ”Torino-Napoli? Credo Mazzarri sceglierà …”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024): Io direi Simeone, anche se Raspadori sa fare bene in quel ruolo.Raspadori perché potrebbe mettere in maggiore difficoltà la retroguardia granata” Alessandro, ex centrocampista e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Marte sue su altro. Queste le sue parole: Su? Squadra non facile da affrontare il, che ha raggiunto una certa quadratura. Non lascia spazio, è squadra ostica ma ildeve provare a portare a casa il risultato. Buongiorno? È un grande difensore, forse il migliore della Serie A, mai andato in difficoltà fino ad oggi contro ...