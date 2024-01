Buchanan | prossima tappa il Coni! Inzaghi non lo avrà subito ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tajoncontinua la sua giornata da imminente giocatore dell’Inter. Il canadese è atteso al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. PROSSIME TAPPE ? Arrivano nuovi aggiornamenti su Tajonda Sky Sport 24. Il ragazzo canadese continua la suada prossimo giocatore dell’Inter: «Ore 14 l’arrivo al Coni per ottenere l’idoneità sportiva, giornata iniziata in mattinata con l’arrivo a Linate alle 10.15. Pomeriggio la firma sul contratto. Non c’era troppa fretta, ha fattoanche in albergo. Non sarà a disposizione col Verona anche per lo status tra extracomunitario. A disposizione dallasettimana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...