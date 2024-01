Buchanan | benvenuto sostituto di Cuadrado Giocatore duttile – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Questa mattina dovrebbe arrivare a Milano Tajon, il nuovo esterno destro che firmerà con l’Inter. Tuttosport dà informazioni sulla sua duttilità. RUOLI – Sono passate poche settimane e l’Inter è corsa prontamente ai ripari. Tajonsarà ildi Juane farà da vice a Denzel Dumfries, che rientrerà dal primo minuto presumibilmente contro il Verona questo sabato. In giornata visite mediche e firma del contratto per il canadese, che risolve grandissimi problemi a Simone Inzaghi. Sicuramente nelle prime partite vedrà poco il campo, ma da febbraio sarà inserito al meglio per il doppio impegno campionato-Champions League. C’è bisogno di alternare i giocatori, in quel periodo sarà fondamentale avere a disposizione anche il miglior, che non gioca una gara ufficiale dal ...