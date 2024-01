Bucciantini | «In Serie A si segna troppo poco | è preoccupante»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’analisi di Marco, noto giornalista, sul girone d’andata dellaA. Tutti i dettagli in merito Marco, nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, ha analizzato i dati sulle retiti nella prima parte di stagione inA. LE PAROLE – «Il 2023 si è chiuso con una giornata spopolata del senso proprio di questo gioco, lo scopo, il gol: 14 gol in dieci partite variabili, qualcuna molto brutta, altre più mosse, nessuna appagante con l’Udinese – miglior esibizione del turno – e la Lazio (unica capace di ribaltare il risultato) che fanno quasi metà bottino in due. Vendiamo noia, questo è il tema corollario al principale, cioè che dopo alcuni anni più spavaldi si è tornati are meno, fino aldi questo torneo. Questo torneo ...

Stefania Radman consiglia E' unadi libri gialli autopubblicati: la collana sul commissario ... L'evoluzione del tennis dalle origini dell'uomo a Roger Federer' di Marco. In questo ...... per introdurre il doppio match in compagnia di Marcoe Gianfranco Teotino . Sabato ...e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare diA ...Quella attuale potrebbe essere l'ultima stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, nonostante un altro anno di contratto con i bianconeri. Come riportato dal ...Marco Bucciantini, noto giornalista, ha sottolineato come in Serie A si sia tornato a segnare molto poco: campanello d’allarme Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Marco Bucciantini ha lanciato ...