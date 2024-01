Brutta cosa Mourinho sbotta contro Massimo Mauro | cosa c' è davvero dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) I quarti di Coppa Italia sono arrivati, seppur a fatica. La Roma ha ribaltato la Cremonese per 2-1, in vantaggio nel primo tempo con Tsadjout e ora ai quarti se la vedrà nel derbyla Lazio. Nel fine di match, ai microfoni di Pressing su Mediaset, Joseè stato polemico, ex giocatore e attuale commentatore tv, che però non era presente in studio. “Abbiamo fatto abbastanza per non soffrire tanto — le parole dello Special One — Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà e per quello che diamo in campo. Per un ex giocatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto è una. Ci vuole rispetto per le nostre possibilità”.e quel commento anti-Roma dopo la vittoria sul ...