Britney Spears si ritira | «Non tornerò mai più nell’industria musicale»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Niente più palchi, né performance.ha chiuso con «l’industria». Lo ha reso noto la stessa popstar degli anni ’90 su Instagram, smentendo quanto riportato nei giorni scorsi sui media internazionali (The Sun e Page Six) secondo i quali stava lavorando ad alcune canzoni per il nuovo album. «Tanto per essere chiari, la maggior parte delle notizie è spazzatura», si legge in un post sui social che ritrae un dipinto di Guido Reni, la Salomè con la testa del Battista. «Nonmai!!! Quando scrivo, – continua la 42enne – scrivo per divertimento o scrivo per altri». E poi ancora: «Per chi ha letto il mio libro, ci sono tante cose che non conoscete di me… Ho scritto più di 20 canzoni per altri artisti negli ultimi due anni!!! Sono una ...