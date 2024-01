Britney Spears | Non ci sarà nessun nuovo album Ho chiuso con la musica

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Infine la cantante fa riferimento al suo libro autobiografico, 'The Woman in Me', per fare un altro chiarimento: 'Si dice anche che il mio libro è stato pubblicato illegalmente senza la mia ...

La tutela del padre JamieIl padre diaveva ottenuto il permesso di applicare alla figlia un istituto legale riservato a persone molto anziane o non più in grado di intendere e di ...ha smentito con un post su Instagram le voci secondo cui starebbe lavorando a un nuovo album , ribadendo che non tornerà mai più a fare musica. La notizia relativa al nuovo disco è ...Pubblica un dipinto di Guido Reni (o della bottega di) per il suo annuncio: la Salomè con la testa del Battista ...La popstar ha comunicato su Instagram che non ha intenzione di tornare a fare musica. Per accompagnare le sue parole ha scelto la Salomè con la testa del Battista di Guido Reni ...