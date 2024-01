Britney annuncia il ritiro | “Non tornerò mai più a fare musica”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In questi giorni importante testate hannoto l’imminente comeback diSpears. Da Page Six, The Sun, Extra, al Daily Mail hanno svelato dettagli sul ritorno della principessa del pop, facendo anche i nomi di presunte collaborazioni tra produttori (in realtà gli Stargate hanno confermato in prima persona di essere al lavoro al disco della Spears) e autrici. A quanto pare però queste indiscrezioni non sono vere, perchéè intervenuta ha smentito tutto in un post Instagram. La popstar ha dichiarato che non tornerà più ae che adesso scrive per divertimento e per altri artisti (senza però firmare i pezzi con il suo vero nome). thank you for your service,Spears. pic.twitter.com/FQIa7ZjlL6 — #1 PIGTINA ENDER (@Saweetney) January 4, ...