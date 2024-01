Borse Ue positive | mercato del lavoro Usa ancora forte A Milano vola Leonardo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A dicembre in America calano le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione. In Germania inflazione in linea con le attese. Petrolio e gas frenano leggermente, sale lo spread a 170 punti

In Germania migliora il clima economico a novembre con l'indice Ifo in aumento a 87,3 punti, ma il Pil si conferma in contrazione. Lagarde: ... (ilsole24ore)

L'Asia è ai massimi da quattro mesi. In Cina produzione industriale +6,6% a novembre. L’Europa è in rialzo dopo la decisione della Bce sui tassi. ... (ilsole24ore)

Insomma, le uniche notevengono dalla conferma delle proiezioni secondo cui è atteso un calo di 0,75 punti dei tassi equivalenti a tre tagli di 0,25 punti. L'avvio del processo, però, è ...Sono ancora deboli leeuropee, di fronte a uno scenario globale che suscita preoccupazioni e in assenza di dati macro confortanti. Notiziepotrebbero venire dai verbali della Federal Reserve, attesi per le ...I mercati azionari del Vecchio continente passano la boa di metà seduta sempre piatti in attesa di maggiori segnali sulle politiche delle banche centrali e anche dei molti dati macroeconomici in arriv ...I mercati azionari del Vecchio Continente passano la metà della seduta piatti, in attesa di maggiori segnali sulle politiche delle banche centrali e dei dati macroeconomici in arrivo nel pomeriggio da ...