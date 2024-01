Borse Ue caute post Federal Reserve | occhi su inflazione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo due sedute in discesa gli indici del Vecchio Continente tentano il rimbalzo. Petrolio ancora in rialzo, focus su Medio Oriente, così come i prezzi del gas. Euro stabile sotto 1,1 dollari, spread in leggero calo in area 166 punti

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

Borsa, Piazza Affari in parità. Btp, rendimento al 3,75% Avvio di seduta cauto per il mercato azionario, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna - 0,08 a 30.541 punti. Nel resto d'...I futures stimano il primo taglio dei tassi Fed a marzo con una probabilità dell'87%: questo ha portato i listi sui massimi e i rendimenti dei bond in basso. Ma gli analisti sono scettici Resta un ...MILANO – Ripartenza cauta per le Borse europee. Ieri dai verbali della Fed non sono emerse indicazioni più precise su quando la Banca Centrale Usa comincerà a tagliare i tassi di interesse e Wall Stre ...Dai verbali dell’ultima riunione della banca centrale Usa non emerge alcuna indicazione chiara sul primo taglio dei tassi in programma. Asia fiacca, Tokyo ...