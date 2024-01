Borse Ue caute post Federal Reserve Mercato del lavoro Usa ancora forte

Borse Ue caute post Federal Reserve. In Germania sale l'inflazione a dicembre Il dato tedesco è sostanzialmente in linea con le attese. Gli indici del Vecchio Continente tentano il rimbalzo dopo due sedute in discesa. Petrolio ... (ilsole24ore)

Borse Ue caute post Federal Reserve - occhi su inflazione Dopo due sedute in discesa gli indici del Vecchio Continente tentano il rimbalzo. Petrolio ancora in rialzo, focus su Medio Oriente, così come i ... (ilsole24ore)

Borse Ue aprono caute. La Bank of Japan spinge Tokyo Nikkei in rialzo, dopo la decisione della Boj di mantenere i tassi negativi. Attesa per l'inflazione nell'Eurozona. Rallenta il petrolio. Euro sfiora ... (ilsole24ore)

Borse caute - sale l'attesa per la Fed. A Piazza Affari Amplifon ai massimi Attesa per l'ultima riunione delle banca centrale americana: i tassi sono attesi fermi. Wall street è poco mossa, dopo i segnali di frenata ... (ilsole24ore)