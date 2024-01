Borse Ue caute post Federal Reserve In Germania sale l' inflazione a dicembre

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il dato tedesco è sostanzialmente in linea con le attese. Gli indici del Vecchio Continente tentano il rimbalzo dopo due sedute in discesa. Petrolio e gas ancora in rialzo

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

Dopo due sedute in discesa gli indici del Vecchio Continente tentano il rimbalzo. Petrolio ancora in rialzo, focus su Medio Oriente, così come i ... (ilsole24ore)

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Borsa, Piazza Affari in parità. Btp, rendimento al 3,75% Avvio di seduta cauto per il mercato azionario, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna - 0,08 a 30.541 punti. Nel resto d'...MILANO – Ripartenza cauta per le Borse europee. Ieri dai verbali della Fed non sono emerse indicazioni più precise su quando la Banca Centrale Usa comincerà a tagliare i tassi di interesse e Wall Stre ...Dai verbali dell’ultima riunione della banca centrale Usa non emerge alcuna indicazione chiara sul primo taglio dei tassi in programma. Asia fiacca, Tokyo ...