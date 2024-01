Borsa | nuove quotazioni in rimonta grazie al listino delle PMI

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Euronext Growth Milan registra nel 2023 33 IPO. La raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è pari a 205,2 milioni di euro. Inoltre, il 2023 ha visto la business combination tra Sicily by Car e la SPAC Industrial Stars of Italy 4, operazione di complessivi 100 milioni di euro di cui 61 milioni di euro in aumento di capitale. Al netto di Sicily by Car, l’identikit della società quotata nel 2023 presenta i seguenti dati medi in IPO: capitalizzazione pari a 31,2 milioni di euro, raccolta media pari a 6,2 milioni di euro (per il 94% in aumento di capitale), flottante pari al 23,8%. Questo il quadro tracciato dall’Osservatorio EGM di IR Top Consulting. Il bilancio IPO 2023 su EGM Secondo l’Osservatorio EGM, il mercato dedicato alle PMI ha continuato a crescere nel 2023 segnando 33IPO e chiudendo l’anno con un saldo positivo di +13 società che ...