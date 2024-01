Bonus mamme lavoratrici 2024 1 700 euro | impatto in busta paga

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Approvato con la Manovra di bilancioun, nell’ambito del taglio al cuneo fiscale. Al pari di altre leggi succedutesi negli ultimi anni, infatti anche l’ultima legge di bilancio continua a dedicare particolare attenzione al tema dell’abbattimento del peso di imposte e contributi sulle bustedei lavoratori italiani, detto anche Cuneo Fiscale.Oltre ad estendere all’anno corrente la già nota riduzione parziale dei contributi IVS – il cosiddetto taglio al cuneo fiscale – la Legge di bilancio riserva un abbattimento totale dei contributi a carico dipendente, in favore dellecon due, tre o più figli.Analizziamo la novità in dettaglio. Indice Cos’è il ...

Tra i debutti del 2024 c'è quello del, la nuova decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli. Senza dimenticare che il governo è pronto a un'altra tornata di incentivi ...Bonus mamme e nido nel 2024: l'esonero dei contributi per chi assume donne disoccupate vittime di violenza e un maggior rimborso per il nido ...