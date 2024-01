Bologna in emergenza | contro il Genoa fuori in cinque

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Allenamento mattutino per ilalla vigilia della sfida casalinga con il, in programma domani sera alle 20:45 al Dall’Ara. E’per Thiago Motta, che non potrà contare su Ferguson, squalificato, Karlsson, che non ha ancora recuperato dalla lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, Ndoye, lesione muscolare ai flessori, Bonifazi, causa mercato, ed El Azzouzi, convocato dal Marocco per la Coppa d’Africa. Scelte di formazione praticamente obbligate con probabile chance dal primo minuto per Fabbian, accanto a Moro e Freuler, e uno tra Lykogiannis e Orsolini sulla fascia destra del tridente d’attacco, insieme a Saelemakers e Zirkzee. SportFace.