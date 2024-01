Bollette 2024 | passaggio al mercato libero I casi di esenzione aggiornamento 4 GENNAIO

Bonus bolletta Per ledell'elettricità il contributo extra arriva se la famiglia ha Isee ... Nelè stato confermato solo per i possessori della social card "Dedicata a te" con un Isee fino ...Mercato tutelato che peraltro terminerà il 10 gennaio (escluse fasce di garanzia) e per le, da questo mese, l'Iva torna al 22 per cento per il trasporto della materia energetica.La bolletta del gas di dicembre costa il 6,8 per cento in meno per i clienti del mercato tutelato, rispetto al mese precedente. Lo ha stabilito l’Arera, autorità per l’energia e le reti. Mercato tutel ...C’è ancora tempo fino alle 13 di sabato 13 gennaio per fare domanda a Pieve a Nievole per le agevolazioni, riduzioni e esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti 2023. Delle agevolazioni possono ...