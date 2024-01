Boeing consegna Orca | il primo drone sommergibile della Marina Usa

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo il battesimo ufficiale avvenuto l'estate scorsa e una campagna di prove funzionali, poco prima di Natale 2023hato ilsottomarino a lungo raggio, denominato, allaamericana. Pensato nel 2017 insieme con Lockheed-Martin e realizzato dal 2019, questo tipo di navi sottomarine senza equipaggio ma di grandi dimensioni (in sigla Xluuv, da eXtra-Large Unmanned Undersea Vehicle, cioé con diametro dello scafo superiore ai 213,3 cm e lunghezza di 15,5 metri fino a circa 26), nasce per eseguire senza personale a bordo missioni d'attacco, anche depositando mine o posizionandosi laddove sono presenti cavi sottomarini per telecomunicazioni da quali è possibile ricavare dati utili alle strategie militari. In pratica si tratta di sommergibili grandi fino a ...