Bocconi avvelenati per i cani | orrore in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024morti perché. Diverse le denunce arrivate al comune di Lenola che, per questo, nei mesi scorsi si era rivolta al Corpo Forestale dello Stato. Ad avere poi la certezza e la prova che le povere bestiole fossero morte effettivamente per avvelenamento, era stato il ritrovamento, da parte degli Agenti della Forestale coadiuvati da un folto gruppo di cacciatori per lo più appartenenti all’Azienda Faunistico Venatoria “La Coturnice”, didisseminati e lasciati in più zone del nostro territorio comunale. “Credevamo – ha scritto l’amministrazione comunale sul proprio profilo social – ma ci eravamo purtroppo soltanto illusi, che tali deplorevoli gesti non si sarebbero più verificati, e invece, con rammarico, abbiamo appreso che “la triste e ignobile pratica“ si ...