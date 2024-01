Boavista vs Porto – probabili formazioni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il posticipo di venerdì 5 gennaio della Primeira Liga vedrà ilrecarsi all’Estadio do Bessa Seculo XXI per affrontare i rivali cittadini del. I padroni di casa inizieranno la partita al 13° posto in classifica, con 16 punti in 15 partite di campionato, mentre gli ospiti sono al terzo posto con 34 punti nello stesso periodo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer ilil 2023 è stato una storia a metà, iniziata in modo molto promettente con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite di campionato, che lo hanno visto saldamente posizionato nei primi sette posti della classifica. Tuttavia, dopo ...

