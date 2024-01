Black Widow | Saoirse Ronan era la prima scelta per Yelena ma ha rifiutato lasciando il ruolo a Florence Pugh

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A quanto pare l'attrice non era interessata a far parte del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare per, Saiorseera ladei Marvel Studios per ildi, la sorella di Natasha Romanoff poi interpretata da. A rivelarlo è stato il giornalista di Deadline Justin Kroll, che intervenuto a The Town with Matthew Belloni, ha dichiarato chehaildiBelova in. Secondo Kroll,hailperché "la Marvel non le interessava". Sebbenenon sia ...

Basato sui fumetti Marvel , ' Thunderbolts ' riunirà i mondi di ' Ant - Man and the Wasp ', ' The Falcon e The Winter Soldier ', '' e l'imminente ' Captain America: Brave New World ' ...Schaefer è stata anche una delle sceneggiatrici dei film Marvel di successo Captain Marvel e. Agatha: Diari di Darkhold, primo sguardo allo spinoff di Wandavision in un video Oltre a ...Prima di affidare il ruolo di Yelena Belova a Florence Pugh per il film 'Black Widow', Marvel aveva pensato a un'altra attrice.Steven Yeun abbandona il film dei Thunderbolts e Sam Rockwell in trattative per l'Armor Wars con Don Chaedle e Walton Goggins.