Bimbo di 1 anno affetto da leucemia – sopravvive grazie a oggetto che molti genitori buttano via

Ancora una volta ecco il bollettino della notte dei botti di Capodanno . Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno , 24 in città ... (liberoquotidiano)

Due persone sono state ferite in Campania, durante i festeggiamenti per il Capodanno , da proiettili vaganti. Una di queste è stata colpita alla testa ... (tg24.sky)

Capodanno , purtroppo, come ogni anno si trasforma anche di un’occasione di bilanci per i ferimenti provocati dall’esplosione dei fuochi pirotecnici. ... (ilcorrieredellacitta)

