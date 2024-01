Billy Elliot | l’età consigliata ai bambini per vederlo

(Di giovedì 4 gennaio 2024)aiper vedereè dai 13 anni in su, principalmente per il linguaggio forte e scurrile usato nel film e l’atteggiamento denigratoria che il padre dimostra nei confronti dell’omosessualità. Il film è ambientato durante lo sciopero dei minatori britannici del 1984-1985 a Easington, una contea del Durham, e gli atteggiamenti dei personaggi riflettono il duro clima di quel periodo storico. I più piccoli potrebbero essere turbati dal modo in cui i membri della famiglia si trattano a vicenda, si insultano, minacciano e trattano crudelmente, e si assiste a episodi in cui i figli vengono picchiati, ma si tratta pur sempre di una storia edificante, in cui tutti i personaggi hanno un arco di crescita importante, e che dovrebbe essere mostrata ai ...

Per la prima serata in tv, giovedì 4 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La befana vien di notte ”. Paola è una maestra di scuola ... (bergamonews)

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD(Drammatico) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Stephen Daldry, con Jamie Bell, Julie ...Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 4 gennaio 2024., La fiera delle illusioni - Nightmare Alley o Dio esiste e vive a Bruxelles Ecco i migliori film in programma ...Stasera in TV, Giovedì 4 Gennaio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ...Italia 1 trasmette stasera il film Billy Elliot diretto da Stephen Daldry e interpretato da Jamie Bell: ecco trama, cast e qualche curiosità.