Biathlon | startlist sprint femminile Oberhof 2024 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Venerdì 5 gennaio (ore 14.25) si disputerà ladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di. In terra tedesca andrà in scena la quarta gara dell’anno in questo format che prevede 7,5 km sugli sci di fondo e due passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi), con l’obbligo di percorrere un giro di penalità per ogni errore al tiro. Si preannuncia grande spettacolo nella località teutonica, dove ci sarà spazio per il primo evento del nuovo anno solare. L’Italia vuole sognare in grande con Lisa Vittozzi. La sappadina ha tutte le carte in regola per fare la differenza anche in questa occasione. L’azzurra cercherà di guadagnare punti nei confronti della francese Justine Braisaz, della norvegese Ingrid Tandrevold e della svedese Elvira Oeberg. Dorothea Wierer ...