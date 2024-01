Beatrice Luzzi | l’uscita dal Grande Fratello non è definitiva | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nelle scorse, una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del, ha dovuto abbandonare la Casa a causa dell’improvvisa scomparsa del padre, le cui condizioni di salute sembravano essere migliorate dopo l’operazione al femore subita il mese scorso.dal gioco dell’attrice ha sorpreso tutti e sul web sono stati in molti a dirsi sinceramente dispiaciuti, non solo per il grave lutto che l’ha colpita, ma anche per il fatto che con lei se ne è andata una parte importante di questo. Proprio per questo motivo in molti sperano che l’attrice possa rientrare in gioco e stando a quanto riportato da Fanpage anche gli autori e lo stesso Alfonso Signorini sarebbero ben felici di vedereancora ...