Beatrice Luzzi | il commento dell’ex di Massimiliano Varrese dopo l’uscita dal Grande Fratello

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nella giornata di oggi, 3 gennaio,è stata chiamata ad abbandonare la Casa dela causa di un grave lutto che ha interessato il padre. Una uscita che ha colpito molto il pubblico da casa e che ha portato alla sospensione del televoto per ovvie ragioni.il lutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Oggi è stato un giorno molto difficile per il Grande Fratello. La morte del papà di Beatrice Luzzi e il seguente abbandono della coinquilina per ... (leggo)

Il percorso disi è fatta subito notare al GF per il carattere forte: l'attrice è stata più volte protagonista di scontri accesissimi con Massimiliano Varrese. Inoltre ...L'attrice romana, grande protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre d Paolo, venuto a mancare la notte scorsa dopo essere ...Alfonso Signorini rimprovera di concorrente del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata costretta a lasciare il reality show dopo la morte del padre di 86 anni operato, proprio in queste settimane, a ...Per l'uscita di Beatrice Luzzi dal reality, il Grande Fratello annulla il televoto che la vedeva in nomination ...