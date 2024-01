Bavaglio | la Fnsi ha fatto bene a disertare la conferenza stampa di Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Grazie al presidente dell’ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, per aver rappresentato il No dei giornalisti ad ogni norma, anche davanti alla presidente. Grazie anche per aver indossato, come sempre, il bracciale giallo che ricorda la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni. Di fronte alle sue lucide e pacate argomentazioni, la presidente ha risposto “buttando la palla in tribuna” parlando d’altro, fingendo di non esser responsabile. “La norma Costa non è del governo, cosa c’entriamo noi, perché la federazione dellaha manifestato sotto a palazzo Chigi?”. Naturalmente le cose non stanno così. Quella norma è stata votata e sostenuta dalla maggioranza e dal governo, altrimenti avrebbero potuto prendere le distanze e non lo hanno voluto fare, anzi l’hanno difesa strenuamente. Del resto questo è il ...