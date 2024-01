Batterie | tutte le sfide di Usa e Ue per sganciarsi dalla Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Insieme ai semiconduttori, leal litio sono sicuramente l’asset al centro della competizione globale per agguantare i benefici della transizione green-tech. Si tratta di una tecnologia inventata in Occidente tra gli anni 70’ e 80’ da Exxon Mobile e l’Università di Oxford, ma poi perfezionata e lanciata su scala industriale innell’ultimo ventennio grazie soprattutto a Catl e Byd. Ora è la chiave per l’elettrificazione della flotta automotive (Ev) e per l’integrazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili nelle reti, grazie all’utilizzo dell’accumulo stazionario (Ess). Tuttavia, in seguito alla pandemia e alla guerra sui chip, le supply chain di questi settori hanno subito una serie di sconvolgimenti che hanno portato i policymakers occidentali a riflettere sui rischi della transizione energetica e di un’eccessiva dipendenza da ...