Basta | da oggi partono le querele | l' ira di Salvini | chi finisce nel mirino

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Matteoha deciso di diree di querelare chi lo cita a sproposito nel caso delle commesse Anas. Su diversi "giornaloni" vicini ai progressisti, in questi giorni il nome del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti è stato accostato a quello di Verdini. Il tutto per colpire il ministro del tutto estraneo alla vicenda. Ma c'è di più. Il gioco sporco della sinistra prevede l'uso di tutte le armi per seminare veleno sulla maggioranza e anche sul governo. Così il ministro ha deciso di diree di annunciare: "Ho l'onore e l'onere di prendermi responsabilità delicate, sempre in totale autonomia, nell'esclusivo interesse dell'Italia per promuovere lo sblocco, l'accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni, che cambieranno in meglio la vita degli Italiani", afferma Matteo ...

No selfie no party. Basta buttare un occhio nel telefono di ogni genitore per incappare in una gallery di foto con il proprio “cucciolo”. I bambini ... (iodonna)

Dacominciano a partire querele, da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che ...Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'armeno chemilita nell'Inter, in alcuni passaggi, ha tirato in ballo anche la Roma e Mourinho. Di certo la ......"All'Arabia non basta CR7: petrol-calcio già in crisi". Così titola La Stampa, nella prima pagina odierna. Dopo il boom dell'estate, stadi con più addetti ai lavori che tifosi. Le prodezze dell'asso ...Il vicepremier e leader della Lega in merito alla vicenda sugli appalti Anas che vede coinvolto Tommaso Verdini ...