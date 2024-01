Basket | per l’Olimpia Milano un gennaio decisivo per la stagione

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il 2024 è iniziato con una sconfitta per l’EA7 Emporio Armani, caduta di misura in Grecia contro l’Olympiacos, ma per la squadra di Ettore Messina nel Pireo è iniziato un vero e proprio tour de force che la porterà a giocare 11 partite (compresa quella con l’Olympiacos) che saranno decisive sia nella corsa alla Final Eight di Coppa Italia, sia per il campionato, ma soprattutto per rientrare in corsa per i playoff di Eurolega. Vediamo il calendario dei biancorossi da qui al 31. Domani, venerdì 5, Melli e compagni scendono in campo al Forum contro il Bayern Monaco, sfidante diretta nella corsa playoff di Eurolega. Tornare al successo è fondamentale per non vedere la top 10 scappare via definitivamente. Domenica 7, invece, trasferta difficile in campionato a Trento, nell’ultima giornata di andata e match che ...