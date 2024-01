Basket femminile | tutto facile per Ragusa agli ottavi in Coppa Italia | Sesto San Giovanni ok Out Sassari e San Martino

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si è concluso poco fa il primo turno della2023-2024 di. Quest’oggi si sono disputate tutte le quattro partite valide per glidi finale, che hanno decretato le quattro squadre che sfideranno poi le quattro compagini già qualificate ai quarti (Virtus Bologna, Schio, Venezia e Campobasso). Lo spettacolo ovviamente non è mancato: andiamo a vederequello che è successo.per, che batte nettamente Faenza per 83-59 e raggiunge così la Virtus Bologna al secondo turno (che si giocherà interamente domenica). Fondamentali questa sera per la squadra siciliana i 29 punti e 7 rimbalzi di Oderah Chidom, i 18 punti e 8 rimbalzi di Laura Juskaite e gli 11 a testa di Silvia Pastrello e Maria ...